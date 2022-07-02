Грозный, 2 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как происходило освобождение города Лисичанска. По его словам, к центру города пробивались подразделения чеченских военнослужащих совместно с сотрудниками Народной милиции Луганской Народной Республики. С флангов в наступлении участвовали подразделения союзных войск.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Подразделения под командованием помощника главы ЧР Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра. Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В настоящее время в городе ведется зачистка от мин-ловушек, которые обычно расставляют украинские оккупанты, сообщил глава Чечни. Это приоритетная задача, чтобы обезопасить жизнь мирных граждан, украинские войска и банды неонацистов не дали им возможности покинуть город, рассказал чеченский лидер.