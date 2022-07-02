Москва, 2 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Художник мультипликационного кино Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года 2 июля. Об этом сообщил РБК шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Скорбь

Капков рассказал, что смерти мультипликатора предшествовала болезнь.

Леонид Шварцман окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии по специальности художник-постановщик мультфильмов. В 1948 году он пришёл на киностудию «Союзмультфильм».

Шварцман стал известен как один из создателей визуального образа Чебурашки для мультфильма «Крокодил Гена». Он работал в качестве художника-постановщика над «Аленьким цветочком», «Снежной королевой», «Дядей Стёпой», «38 попугаями» и другими известными проектами студии.

В 1981 году Леониду Шварцману присвоено звание Заслуженный художник РСФСР. В марте 2017 года он удостоен премии президента России за вклад в развитие отечественного анимационного искусства.