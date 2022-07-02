Донецк, , 16:02 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:37 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении сообщил, что войска Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделения Вооружённых сил (ВС) России уже находятся в центре Лисичанска.