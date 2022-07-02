Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Британский актёр Тэрон Эджертон обсуждал с руководителями американской киностудии Marvel возможные съёмки в роли супергероя Росомахи. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона Цитата из к/ф «Рокетмен». реж. Декстер Флетчер. 2019. Великобритания, США, Канада

По словам Эджертона, он встречался в том числе с президентом компании Кевином Файги. Актёр признался, что эта роль тесно связана с её исполнителем Хью Джекманом.

«Я был бы взволнован, но я бы также и опасался, потому что Хью настолько связан с этой ролью, что я задаюсь вопросом, будет ли это очень сложно для кого-то другого», — сказал Эджертон.

Он добавил, что всё же надеется получить такой шанс.

32-летний Эджертон известен участием в таких фильмах как «Kingsman: Секретная служба», «Kingsman: Золотое кольцо», «Воспоминания о будущем», «Легенда», «Рокетмен», «Тетрис».

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