Монца, Италия, , 15:56 — REGNUM 26-летний итальянский центральный полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси проведет следующий сезон в «Монце» на правах аренды. Об этом 2 июля сообщили на официальном сайте «нерадзурри».

Футболисты «Интера» Acmilan.com

В прошедшем сезоне Стефано Сенси, выступая за «Сампдорию» также на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку.

Сенси выступает за «Интер» с 1 сентября 2020 года после перехода из «Сассуоло» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.