2 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Полномасштабное наступление союзных войск в Лисичанске говорит о том, что взяты будут и другие города, захваченные украинскими боевиками. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 16:24 — REGNUM Известие о взятии Лисичанска российскими войсками (они, по заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, уже находятся в центре города), всколыхнуло социальные сети. Люди говорят, что это радостное событие, и что сомнений в ином исходе не может быть. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Рамзан Кадыров Официальное интернет-представительство президента России

«Ребята из Чечни стали рядом плечом к плечу с другими подразделениями российской армии — это результат огромной работы Ахмата Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича, всего чеченского народа. Умение отличать «зерна от плевел» после многолетней пропаганды, спонсируемой Западом, на тему религиозных, исторических и национальных интересов.

И народы Чечни и Ингушетии смогли разобраться и выбрали свой путь мира, добра и дружбы. Сейчас на Украине они воюют не с укропами, они восстанавливают историческую справедливость и дают по морде тем, кто сеял ненависть в их сердцах. Вот за это всё спасибо каждому воину Ахмат, Рамзану Ахматовичу, Ахмату Хаджи Кадырову и каждой чеченской матери, которая ждёт своего сына. Спасибо», — поделилась мнением Ольга Л.

«Ахмат берет уже третий крупный город. Настоящие профессионалы в штурме городов, и им скоро будет по плечу Харьков и Киев», — считает Андрей Боровик.

«После слов Кадырова полмира получило инфаркт», — считает Виктор Твердовский.

«Поздравим же Украину с ещё одним успешным котлом. Что там Арестович? Ещё одну перемогу не озвучил? Прописью: Лисичанск не сдадим, ещё не говорил? Пора бы уже», — иронизирует Елена Лукина.

«Сейчас взяли Лисичанск, а потом и всё другое, это всего лишь вопрос времени, сомнений в этом по-моему не осталось даже у ВСУ», — замечает Насир.

«Спецоперация России началась лишь потому, что Украина при попустительстве своих покровителей не планировала выполнять Минские соглашения и продолжала давить свой собственный народ на Донбассе», — напоминает Фидель Постников.

«Россия обязательно победит! Украина и её «союзники» уже проиграли, когда поставили на стратегию ненависти ко всему русскому, она будет иметь обратный эффект. Именно на несправедливом и предвзятом отношении к русским и России рождаются новые патриоты!» — считает Роман Герасимов.

«Спасибо Вам, сильные мужчины! Оставайтесь живы и здоровы! Вы нам нужны! Россия мощь! Донбасс непобедим!» — считает Анна Воронова.

«Россия вернёт свои земли — Мариуполь, Харьков, Херсон — домой. Вы слишком долго были в гостях», — поддерживает Светлана.

«Молодцы, такая Гордость, Слава России! Очень понравилось: если кто не согласен, пойдем сначала на Киев, а потом до Варшавы и дальше! Правильно, пусть знают наших бойцов, мы за правду и за справедливость!» — отмечает Юлия.

«Да хранит всех Господь. Молодцы ребята. Сердце переполняется от гордости за вас и Россию. Берегите всех людей доброй воли», — соглашается Наталья.

«Нужно уже готовиться к Одессе, Николаеву, Харькову… Киеву… Лучше всего получается взять города методом окружения, тогда националисты быстро сдуваются… Каждый новый день — это шаг навстречу освобождения Украины от продажных украинских нацистов!» — считает Владислав.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 01.07.2022 (c) ИА REGNUM

«Сейчас перемалывают нацистов на Донбассе, после того как их денацифицируют, остальные города будет взять намного легче, чем Мариуполь и так далее, так как все заряженные и боеспособные солдаты ВСУ прилягут в землю или будут штурмовать папашу в СИЗО. Те, кому вручили повестку или тер. оборона — они не смогут долго защищать города, которые наши будут освобождать. Мобилизованные и тер. оборона — они в руках автомат никогда не держали и будут сдавать города очень быстро и целыми», — рассуждает Вячеслав Меднов.

«Путин, Кадыров и Шойгу — МОЩЬ РОССИИ!» — заметила Марина.

«Спасибо за то что вы есть, мужчины. Настоящие защитники Отечества, предки бы вами гордились, а потомки будут гордиться и не забудут кто был за, а кто против нас и где они оказались после. На наших глазах творится история и только мы знаем правду. Возвращайтесь живыми и здоровыми», — призывает Руна Райд.

Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении Лисичанска глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале 2 июля. По его словам, бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что даёт отличные результаты.

Позднее он известил, что союзные войска уже вошли в центр города: «Лисичанск наш!». Подразделения под командованием помощника главы ЧР Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра.