Москва, 2 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. На российском рынке по итогам июня не зафиксирован рост цен на новые автомобили. Об этом сообщает портал «Автостат».

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Эксперты провели мониторинг официальных сайтов дистрибьюторов, которые продолжают работать на российском рынке. Они не зафиксировали изменения цен в период с 1 по 30 июня ни у одного из автопроизводителей, публикующих информацию о ценах на свои модели.

Понижение цен было отмечено для одной марки — BMW. Автомобили всего модельного ряда этой марки подешевели от 10% до 20%.

Цены этой марки повышались в марте и апреле 2022 года. После июньского снижения цен стоимость авто вернулась к мартовским показателям.

Пик роста цен на новые автомобили в России на фоне падения курса рубля пришёлся на март 2022 года. Тогда автомобили в среднем подорожали на 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на подержанные автомобили в России в июне также стабилизировались после скачка в феврале и марте текущего года.