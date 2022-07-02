Москва, 2 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался ещё у коллективного Запада. И то, что этот разум полностью сохранён в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски заявил, что для государств Запада целью на Украине является «революция в России».

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