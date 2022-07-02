Донецк, 2 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел Петровского района Донецка. Об этом 2 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Псковской области проводили в последний путь ещё двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции по защите Донбасса.