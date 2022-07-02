Бердянск, Украина, , 15:44 — REGNUM Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», поднятый в порту Бердянска, будет отправлен на ремонт в Керчь. Об этом исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко сообщил 2 июля.

Большой десантный корабль проекта 1171 «Николай Фильченков» в Севастополе Водник

По его словам, подъём корабля почти закончен. «Саратов» затонул после того, как 24 марта в порт Бердянска попала украинская ракета «Точка-У». На борту корабля, пришвартованного в порту, вспыхнул пожар.

«Его поднимают и его в Керчь отбуксируют для ремонта», — сказал Сауленко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о подъёме затонувшего в Бердянске корабля ранее объявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Саратов» — большой десантный корабль проекта 1171 «Тапир».

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