Милан, Италия, 2 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. 33-летний армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал подписание контракта с миланским «Интером».

Photolure Генрих Мхитарян

«Очень рад присоединиться к такому замечательному клубу! Сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь наших целей», — написал футболист на своих страницах в социальных сетях.

Соглашение Генриха Мхитаряна с «нерадзурри» рассчитано на два сезона до конца июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает армянского футболиста в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Мхитарян, выступая за «Рому», принял участие в 31-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.