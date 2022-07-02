Москва, 2 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Дискуссия относительно укрепления рубля призвана увести от сути происходящих в России и мире процессов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Так он отреагировал на заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что правительство не исключает валютных интервенций для стабилизации курса рубля.

«Что значит «стабилизировать»? Он и без того стабильный! На самом деле стабильность как раз категорически не устраивает господина Силуанова, которому очень не нравится укрепление отечественной валюты», — сказал Миронов.

Парламентарий напомнил слова министра, что рост курса на один рубль обходится бюджету в сумму от 130 млрд до 200 млрд рублей.

«В последние недели либералы заполонили медиа пространство стандартными «страшилками» на тему вредоносности крепкого рубля. Но дело даже не в лукавстве приводимых доводов, а в том, что сама по себе дискуссия призвана увести от сути процессов, происходящих в России и мире», — считает Миронов.

Он возмущен тем, что Силуанов «призывает набрать больше слюны и с утроенной энергией продолжить занимательное состязание со стихией, и государству всей своей мощью навалиться на курс рубля».

По его словам, проблема не в том, что рубль слишком «крепкий» или «слабый», «хороший» или «плохой».

"Смысл в том, что в сложившийся в последние недели курс российской валюты, это закономерное следствие фундаментальных изменений, происходящих в экономике. Теперь за рублем стоят реальные ценности — энергоносители, продовольствие, металл, удобрения — без которых невозможно существование человечества. А что стоит за долларом — военно-политический диктат Вашингтона, финансовые спекуляции и биржевые пузыри, и все эти составляющие переживают возрастающий кризис», — рассуждает Миронов.

«Так чем же недоволен господин Силуанов? Он за бюджет беспокоится? А стоит ли? По данным его ведомства, федеральный бюджет за январь-май 2022 года исполнен с профицитом в 1,5 трлн рублей, причем за май — то есть за месяц с «чрезмерно крепким» рублем — профицит вырос почти вдвое! Конечно, при дешевом рубле и бюджет легче исполнять, и рентабельность экспорта растет. При этом слабый рубль обесценивает результаты деятельности российского бизнеса, обесценивает инвестиции, обесценивает стоимость труда населения и разгоняет инфляцию», — пояснил Миронов.

Он возмущен планами министра «жертвовать деньгами, которые заработала вся страна, и направить их не на что-то полезное, а потратить на то, чтобы Россия оставалась финансовой колонией Запада, донором для развития чужих экономик».