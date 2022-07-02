Сочи, Краснодарский край, 2 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, российский футбольный клуб «Сочи» объявил о продлении контракта с 33-летним нападающим Жоазиньо. Новое соглашение рассчитано на один год до конца сезона 2022/23.

fckrasnodar.ru Жоазиньо

За «Сочи» Жоазиньо выступает с 11 августа 2020 года после перехода из московского «Динамо» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Жоазиньо принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоит отметить, что нападающий не получил ни одной желтой карточки.