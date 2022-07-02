Афины , , 15:25 — REGNUM Ранее ходивший под флагом России танкер «Лана» (бывший «Пегас») и затем сменивший название и владельца был освобождён греческими властями и с помощью двух буксиров направляется в порт Пирей. Об этом 2 июля сообщает общественное телевидение Греции ERT.

Танкер

При этом в середине июня 2022 года танкер «Лана» был освобожден после двух с половиной месяцев ареста властями Греции, однако из-за претензий буксирной компании, требовавшей €2 млн, не смог покинуть греческие воды. Теперь это вопрос решён и судно окончательно освобождено.

«Ожидается, что судно, которому предоставили свободу плавания, но которое не смогло отплыть из-за погодных условий, вернет часть груза нефти, первоначально изъятого по требованию судебных властей США», — говорится в сообщении телеканала.

Также ранее суд Халкиды постановил вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, перевозившихся танкером, однако пока неизвестно, кто возьмет на себя расходы по перевалке на «Лану» нефти, находящейся на другом танкере у Пирея.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2022 года перевозивший иранскую нефть танкер «Лана» был арестован властями Греции и оставался на якоре из-за механической поломки возле порта Каристос на острове Эвбея.