Якутск, 2 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Пассажир Ан-2 Павел Кривошапкин, выживший после падения самолёта в Якутии, укрывался в полузаброшенном домике рыбака и питался лапшой быстрого приготовления. Об этом источник в экстренных службах сообщил изданию «Лайф».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сибирская тайга

Спасшийся мужчина рассказал, что пришёл в себя из-за запаха дыма в салоне самолёта и смог выбраться наружу. Он скитался по лесу, пытаясь найти людей, и вышел к озеру. На берегу стояла избушка, в которой мужчина нашёл десять упаковок лапши.

В избушке также был оранжевый спасательный жилет. Каждый раз при звуке вертолётов Кривошапкин поднимал его вверх на длинной палке. В результате пилоты заметили яркое пятно у кромки воды на опушке леса.

Предположительно, мужчина получил сотрясение мозга и травмы — его беспокоит боль в области рёбер.

Как сообщало ИА REGNUM, связь с самолётом Ан-2, который вылетел из Якутска в Ус-Хатынг, пропала 21 июня. Только 1 июля спасатели нашли обломки самолёта и выжившего пассажира. Ещё два человека погибли.

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