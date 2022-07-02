Москва, 2 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. 24-летний хорватский центральный полузащитник московского «Динамо» Никола Моро может покинуть российский клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в Европе. Об этом 2 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

В прошедшем сезоне Никола Моро принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В рамках Кубка России на счету футболиста один гол в шести матчах.

Никола Моро выступает за «Динамо» с 17 августа 2020 года после перехода из загребского «Динамо» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.