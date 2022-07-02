Стамбул, Турция, 2 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Стамбуле в результате столкновения городского парома с пирсом пострадали не менее трех человек, передает телеканал «A Haber».

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

Отмечается, что судно столкнулось с причалом Каракёй, который расположен на пересечении проливов Босфор и Золотой Рог. На место происшествия выехали медики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии перевернулась лодка с тремя людьми на борту.