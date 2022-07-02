Грозный, , 15:14 — REGNUM Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделения Вооружённых сил (ВС) России на данный момент уже находятся в центре Лисичанска. Об этом 2 июля сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении, которое выложено в его телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Government.ru

«Лисичанск наш! Наши подразделения находятся в центре города Лисичанска! Так что поздравляю, слава России! Ахмат — сила! Да здравствует (президент России Владимир) Путин!», — сказал глава Чечни.

Также в другом сообщении он уточнил, что в данный момент бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР ведут зачистку города от возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что войска Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделения ВС России в ходе спецоперации полностью окружили город Лисичанск.