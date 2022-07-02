Москва, 2 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Фестиваль прогрессивной рок-музыки Sandlerfest пройдёт в Москве 2 и 3 июля при участии музыкантов из Большого и Мариинского театров. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Главными площадками фестиваля станут Зелёный театр, Дом культуры и площадь Промышленности ВДНХ. Особенностью смотра 2022 года станет уникальная сцена «Русская классика в роке».

На этой сцене будут представлены романы Рахманинова, арии Чайковского и хоровые фрагменты Римского-Корсакова в рок-обработке. В выступлениях примут участие солисты Мариинского театра, Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Большого театра России.

«Объединяя российских меломанов и музыкантов в одном большом проекте, с учетом разных вкусов, жанровых предпочтений и предлагая новые прочтения русской академической музыки, классики русского рока, музыкальный проект «Русская классика в роке» призван сохранять, укреплять и популяризировать общероссийскую культурную идентичность», — сообщают организаторы.