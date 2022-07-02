Псков, , 15:18 — REGNUM В Псковской области проводили в последний путь ещё двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 2 июля сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Младший сержант Николай Романишин Телеграм-канал главы Псковской области области

В борьбе с украинскими нацистами погибли гвардии сержант Антон Гуров и младший сержант Николай Романишин.

Гвардии сержант Антон Гуров Телеграм-канал главы Псковской области области

«Родных без внимания не оставим. Семьям будет оказана вся необходимая помощь. Вечная память нашим героям!», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Общее количество жителей Псковской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, по данным областных властей, достигло 62 человек.

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