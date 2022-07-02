На Псковщине попрощались с двумя солдатами, погибшими в ходе спецоперации
Псков, 2 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Псковской области проводили в последний путь ещё двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 2 июля сообщил глава региона Михаил Ведерников.
Телеграм-канал главы Псковской области области
Младший сержант Николай Романишин
В борьбе с украинскими нацистами погибли гвардии сержант Антон Гуров и младший сержант Николай Романишин.
Телеграм-канал главы Псковской области области
Гвардии сержант Антон Гуров
«Родных без внимания не оставим. Семьям будет оказана вся необходимая помощь. Вечная память нашим героям!», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Общее количество жителей Псковской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, по данным областных властей, достигло 62 человек.