Псков, 2 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Псковской области проводили в последний путь ещё двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 2 июля сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Телеграм-канал главы Псковской области области Младший сержант Николай Романишин

В борьбе с украинскими нацистами погибли гвардии сержант Антон Гуров и младший сержант Николай Романишин.

Телеграм-канал главы Псковской области области Гвардии сержант Антон Гуров

«Родных без внимания не оставим. Семьям будет оказана вся необходимая помощь. Вечная память нашим героям!», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Общее количество жителей Псковской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, по данным областных властей, достигло 62 человек.