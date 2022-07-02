Хургада, Египет, 2 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Акулу, которая напала на женщину в районе египетского курорта Хургада, могла привлечь недавняя массовая гибель в море овец или скопление рыбы. Об этом сотрудница местного отеля рассказала Пятому каналу.

Bernard DUPONT Акула

По её словам, в Египте запрещено купаться в Красном море после заката и до семи часов утра в связи с активностью хищников. Тем не менее, они редко нападают на людей.

«Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина», — добавила сотрудница отеля.

В Хургаде акулы появляются очень редко, нападений на людей там не было ни разу. Однако 12 июня у побережья Судана потерпело крушение перегруженное судно с тысячами овец.

Один из чиновников рассказал изданию The Independent, что происшествие может повлиять на окружающую среду. Так, акулу могло привлечь к купальщице большое количество рыбы.

Сотрудница отеля добавила, что туристов просят не кормить рыбу, но они постоянно бросают в море остатки еды со шведского стола.

Причину нападения акулы на женщину устанавливают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение акулы произошло 1 июля, жертвой стала 68-летняя гражданка Австрии. Она лишилась руки и ноги и скончалась в больнице.

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