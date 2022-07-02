Луганск, 2 июля 2022, 14:55 — REGNUM Лисичанск полностью окружен союзными войсками, подтвердил 2 июля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, подразделения ВСУ, находящиеся в городе, лишены возможности выйти из него. Территорию ЛНР освободят в ближайшее время на 100%, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силы Луганской Народной Республики в ходе спецоперации полностью окружили город Лисичанск.
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