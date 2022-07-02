Луганск, 2 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Лисичанск полностью окружен союзными войсками, подтвердил 2 июля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

По его словам, подразделения ВСУ, находящиеся в городе, лишены возможности выйти из него. Территорию ЛНР освободят в ближайшее время на 100%, добавил он.

«С учетом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и ДНР, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория ЛНР будет освобождена на все 100%», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силы Луганской Народной Республики в ходе спецоперации полностью окружили город Лисичанск.

Читайте также: Кадыров сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками