Рим, , 14:57 — REGNUM Сложности ожидают Италию зимой в том случае, если поставки газа из России прекратятся. Об этом итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани заявил 2 июля в эфире канала Sky TG24.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр прокомментировал временную остановку обеих ниток «Северного потока», которая ожидается с 11 июля из-за ежегодного планового ремонта. По его словам, «газа будет ещё меньше, а цены вырастут, потому что рынок газа спекулятивный».

«Мы должны нарастить запасы газа к зиме. <…> Наши хранилища заполнены на 60%, мы должны довести их до 90%», — подчеркнул Чинголани.

Он отметил, что российского газа в Италию стало поступать на 15% меньше. Если поставки прекратятся полностью, стране грозит «трудная зима».

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