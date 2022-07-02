Кемерово, 2 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области за шесть месяцев 2022 года добровольно выдали правоохранителям 80 единиц незаконного оружия. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Rosgvard.ru Росгвардия

«Среди них: 56 — гладкоствольных ружей; три — пистолета; шесть — обрезов; 11 — газового, травматического и самодельного оружия, - уточнили в ведомстве. — Кроме этого, выданы 2613 боеприпасов и одна граната».

По предварительной оценке, за добровольную выдачу оружия кузбассовцы могут получить более 480 тысяч рублей.