Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:47 — REGNUM В Новокузнецке автобус врезался в остановку. Об этом сообщили подписчики местного паблика в соцсети «ВКонтакте».

Подготовка общественного транспорта Мэрия Новокузнецка

«Курако 4, врезался в остановку», — уточнил один из подписчиков.

Судя по фотографиям, остановка была сильно повреждена.

В ГИБДД редакции сайта «ВашГород» уточнили, что водитель автобуса покинул его, не поставив на ручник, и он начал самопроизвольное движение.

Отмечается, что в это время в салоне автобуса и на остановке никого не было.