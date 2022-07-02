Новокузнецк, Кемеровская область, 2 июля 2022, 14:47 — REGNUM В Новокузнецке автобус врезался в остановку. Об этом сообщили подписчики местного паблика в соцсети «ВКонтакте».
«Курако 4, врезался в остановку», — уточнил один из подписчиков.
Судя по фотографиям, остановка была сильно повреждена.
В ГИБДД редакции сайта «ВашГород» уточнили, что водитель автобуса покинул его, не поставив на ручник, и он начал самопроизвольное движение.
Отмечается, что в это время в салоне автобуса и на остановке никого не было.