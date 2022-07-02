Ноттингем, Великобритания, 2 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Уэст-Бриджфорда «Ноттингем Форест» взял в аренду голкипера команды «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона. Об этом 2 июля сообщае пресс-служба «Ноттингема».

Pixabay.com Футбол

«Ноттингем Форест» рад объявить об аренде «Манчестер Юнайтед» и голкипера сборной Англии Дина Хендерсона», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 25-летний футболист переходит в состав команды из Уэст-Бриджфорда немедленно и будет принимать участие в её предсезонном тренировочном лагере в Испании

«Я очень рад присоединиться к такому фантастическому клубу с удивительным набором болельщиков и замечательной историей», — заявил по этому поводу сам вратарь.

Отметим, Дин Хендерсон находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года и с 2020 года вызывается в сборную Англии. По итогам завершившегося сезона «Ноттингем» впервые с 1999 года вышел в английскую Премьер-лигу.