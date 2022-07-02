Новосибирск, 2 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области завод электронной промышленности оплатил налоговый сбор только после возбуждения исполнительного производства. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

R40.fssprus.ru Судебный пристав.

«За предприятием числился долг в 26 миллионов рублей. После уведомления по системе электронного документооборота о наличии судебной задолженности у завода и предупреждения об административной ответственности, должник полностью погасил долг», — рассказали в ведомстве.

При этом после оплаты задолженности представитель завода обратился в суд для уменьшения долга. Однако, так как в добровольные сроки должник не погасил задолженность, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1,8 млн рублей.