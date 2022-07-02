Красноярск, 2 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Правоохранители допросили всех участников инцидента возле рынка «Южный» в Красноярске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю, у них также изъяты средства связи.

Детская драка

Ранее в сети появилось видео якобы массовой драки, произошедшей 23 июня. Однако по словам фигурантов, они принимали участие в игре, инсценируя драку, которой в реальности не было.

«При этом какого-либо конфликта на межнациональной почве не было, в медицинские учреждения никто не обращался, претензий друг к другу граждане не имеют», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции в настоящее время проверяют эту версию, а также устанавливают организатора, а также распространителя видео в сети. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за «хулиганство».