Москва, , 14:31 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала 2 июля в своём телеграм-канале реплику главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в ответ на ее слова об украинском борще.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?», — сыронизировала российский дипломат.

Отметим, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал на своей странице в оной из соцсетей: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица» в ответ на слова Захаровой о современном «киевском национализме» относительно включения украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО