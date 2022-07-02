Новосибирск, , 14:31 — REGNUM Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Новосибирского государственного университета в течение трёх лет будут изучать природу радиоактивности подземных вод в Новосибирске и прилегающих районах области. Об этом сообщили в СО РАН.

Водоем Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«В рамках нового проекта мы будем рассматривать, за счёт каких процессов формируется радионуклидный состав вод; где и какие концентрации радионуклидов в водах и вводовмещающих породах. В первую очередь, нас интересует уран, торий и радиоактивный газрадон», — рассказал заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Дмитрий Новиков.

Отмечается, что исследователи получили крупный грант Российского научного фонда и новосибирского правительства.