Новосибирск, , 14:22 — REGNUM В Новосибирской области для пресечения роста числа нарушений увеличена кратность патрулирования лесов и активизирована профилактическая работа. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Созданы 26 мобильных групп, осуществляющих патрулирование на постоянной основе, — уточнил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии области Алексей Севастьянов. — Количество патрулирований лесов за 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 49,5%».

По его словам, ощутимо выросло число консультирований населения — на 1 июня 2021 года их было 333, в 2022 году — уже 2398.