Анкара, 2 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В ходе испытаний турецкий ударный беспилотник Bayraktar AKINCI провёл удачный запуск ракеты с лазерным наведением LGK-82, разработанной компанией ASELSAN. Об этом 2 июля сообщает агентство Anadolu.

(сс) Bayhaluk Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar

Уточняется, что 1 июля названный беспилотник после взлёта с авиабазы «Чорлу», расположенной в северо-западной турецкой провинции Текирдаг, произвёл на высоте 30 тысяч футов запуск крылатой ракеты с лазерным наведением, которая точно поразила цель условного противника.

Также указывается, что это было первое применение такого рода боеприпаса с беспилотника, так как ранее он применялся только пилотируемой авиацией. При этом для наведения использовалась система GÖZDE созданная турецкой компанией TÜBİTAK SAGE.

При этом отмечается, что в компании указала, что интеграции турецких боеприпасов с беспилотниками производства Турции будет продолжен в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что производство ударных беспилотных вертолетов массой 750 килограммов, которые будут предназначены для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, собираются начать в России.