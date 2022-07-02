Москва, , 14:23 — REGNUM Новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обсуждают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила 2 июля РИА Новости.

Вакцина «Спутник V» Minzdrav.gov.ru

Она отметила, что в марте 2022 года должны были пройти инспекции на местах в ожидании разрешения службы безопасности ООН. Из-за приостановки воздушного сообщения эту работу приостановили.

«Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сказала Вуйнович.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель ВОЗ рассказала, что коронавирус продолжает циркулировать в мире. Не исключено его распространение вместе с гриппом.

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