Москва, 2 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с иранским коллегой Али Багери Кяни переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана (СВПД).

Mid.ru Сергей Рябков

Отмечается, что в ходе разговора учитывались результаты состоявшихся в Дохе непрямых контактов представителей США и Ирана при посредничестве европейской внешнеполитической службы.

«Участники российско-иранской встречи выразили приверженность сохранению СВПД, подчеркнули отсутствие альтернативы продолжению многосторонних усилий по реанимированию ядерной сделки… без «довесков» и изъятий», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его катарский коллега Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль Тани обсудили переговоры по ядерной программе.

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