Москва, , 14:08 — REGNUM Сенатор Владимир Джабаров на фоне дипломатического скандала призвал граждан России отказаться от отдыха в Болгарии.

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«Какой смысл россиянам ездить в Болгарию. На Чёрном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее. Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Правда без русских, никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию. «Братушки» опять сделали дурацкий выбор», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Парламентарий также обратил внимание на «совковый сервис» Болгарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уходящий премьер-министр Болгарии решил выслать 70 российских дипломатов. В российском МИД допустили закрытие посольства в стране.

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