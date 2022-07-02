Грозный, 2 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделения Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации полностью окружили город Лисичанск. Об этом 2 июля сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Ramzan-kadyrov.ru Рамзан Кадыров

«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружён союзными войсками. Оперативную информацию доложил дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев», — написал в своём сообщении глава Чечни.

Также он отметил что в связи с этим можно предположить, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление и находимся в нём киевским деваться некуда, потому что все въезды и выезды из Лисичанска полностью перекрыты.

«Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка.