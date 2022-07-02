Пекин, , 14:07 — REGNUM Завершено выполнение основной научной программы китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1». Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные Китайского национального космического управления.

«Тяньвэнь-1» (cс) Pablo de León‎

В рамках финального научной программы орбитальный аппарат миссии «Тяньвэнь-1» получил изображения средней чёткости всей поверхности Марса. Для этого аппарат совершил 1344 витков по орбите вокруг планеты.

Орбитальный аппарат продолжит работу в рамках расширенной научной программы. «Тяньвэнь-1» буде использоваться для дальнейшего дистанционного зондирования Марса и технологических испытаний.

Миссия «Тяньвэнь-1» была запущена в июле 2020 года, она достигла Марса в феврале 2021 года. В мае 2021 года от орбитального аппарата отделился спускаемый модуль с первым китайским марсоходом «Чжужун».

«Чжужун» выполнил основную научную программу в августе 2021 года. Сейчас марсоход находится в спящем режиме из-за зимней пылевой бури. Ожидается, что он возобновит работу в декабре 2022 года.

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