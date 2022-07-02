Якутск, 24 апреля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Если к долгам Якутии в 50,7 млрд рублей добавить сокращение доходов региона, то картина предстанет совсем не радужная. Такое мнение высказал депутат Госдумы от республики Федот Тумусов, комментируя первое место Якутии среди регионов Дальнего Востока по размеру госдолга, сообщает ИА REGNUM.

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По его подсчётам, госдолг республики составляет больше четверти от годового бюджета на 2018 год, размер которого — 188,7 млрд рублей. Плюс еще дефицит в полтора миллиарда рублей.

«Конечно, в России есть регионы, где все гораздо хуже: но это не повод успокаиваться. Ведь республиканский долг только растёт: на начало 2017 года он составлял 44, 9 млрд рублей. Рост «относительно» небольшой, не в 2 раза, но, тем не менее, вполне заметный. И просто для сравнения: долг Приморья — 5,4 миллиарда рублей. Почувствуйте разницу», — отметил Федот Тумусов.

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Он считает, что проблему огромного долга республике нужно решать оперативно и своими силами, но как это сделать, пока не очень понятно.

«Как видим, мы движемся к опасной черте: ведь любой долг нужно рано или поздно отдавать. Нам в будущем может грозить переход на казначейское сопровождение, или, простыми словами, потеря финансовой самостоятельности: федеральный центр уже применял такой механизм к ряду субъектов РФ. Не стоит ли принять меры самим, не доходя до таких крайностей?», — задался вопросом Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина РФ дальневосточные регионы в общей сложности задолжали банкам и федеральным структурам 166,3 млрд рублей. Лидер в ДФО по объёму кредитов — Якутия, которая набрала 50,7 млрд рублей займов. Второе место у Хабаровского края (46,1 млрд), третье — у Амурской области (28,7 млрд рублей).

Напомним, к своему объёму долгов Якутия добавляет 11,5 млрд рублей долгов по облигациям госзайма, которые сейчас выпускаются по заказы министерства финансов республики. Что касается бюджета, то депутаты сообщают о нехватке средств в нём, признаваясь, что правительство перекраивает главный финансовый документ региона так, чтобы об этиом не знали даже народные избранники.

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