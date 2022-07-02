Новосибирск, 2 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Новосибирске арестовали ещё одного учёного — физика Анатолия Маслова. Об этом сообщает редакция «НГС Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Евгения Бондаря.

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«Он около тридцати лет руководил лабораторией, преподавал в НГУ и в НГТУ. Он был профессором в этих двух вузах. Он широко известен как учёный в России и в мире», — рассказал Бондарь.

Он уточнил, что Маслова, по словам родственников, обвиняют в госизмене. Предположительно, 75-летний учёный сейчас находится в Москве, в СИЗО «Лефортово».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госизмене заподозрили и доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера.

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