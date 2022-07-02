Улан-Удэ, 2 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 22 пациента. Всего коронавирус победили 134 070 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 277. За сутки выявлено 17 новых носителей, четверо из которых госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса в республике, по состоянию на 2 июля, стали 3035 человек.