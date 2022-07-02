Новосибирск, 2 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В метрополитене Новосибирска появился вагон, посвящённый первому ректору Новосибирского государственного технического университета, почётному гражданину города Георгию Лыщинскому. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе подземки.

nsk-metro.ru Вагон, посвященный Георгию Лыщинскому

«Жизнь Георгия Лыщинского, столетие со дня рождения которого Новосибирск отмечает в этом году, была тесно связана с НЭТИ, в котором он был ректором 35 лет — с первого года создания вуза», — напомнили в метрополитене.

В вагоне размещены архивные фото и материалы.