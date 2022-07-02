Донецк, 2 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщает 2 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля украинские нацисты подвергли артиллерийским обстрелам населённые пункты Доломитное и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.

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