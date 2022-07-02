Кемерово, 2 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 3 июля, ожидаются дожди. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

«Переменная облачность, ночью местами небольшие, днём по области небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +8…+13 °C, днём — +18…+23 °C», — уточняется в прогнозе.

Прогноз показателя горимости — горимость второго, местами первого и третьего классов.