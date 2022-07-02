Москва, , 13:50 — REGNUM Российские военные за сутки наполовину сократили личный состав трёх украинских батальонов в ходе боёв под Лисичанском. Об этом говорится в сводке Минобороны России, опубликованной 2 июня.

ВС России Министерство обороны России

В ведомстве подчеркнули, что украинские войска несут значительные потери на всех направлениях.

«В районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боёв потеряли более 50 процентов личного состава», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля российские войска освободили от украинских сил село Золотарёвка в Попаснянском районе ЛНР. Там же находится село Верхнекаменка. Минобороны 1 июля сообщало, что у Верхнекаменки ВСУ за сутки потеряли убитыми более 120 человек.

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