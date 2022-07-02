Нур-Султан, 2 июля 2022, 13:40 — REGNUM Власти Казахстана временно приостановили работы пункта пропуска на границе с Узбекистаном из-за технического сбоя. Об этом 2 июля сообщили в погранведомстве республики.
Также власти намерены перекрыть железнодорожное сообщение по маршруту «Каракалпакия» — «Бейнеу».
Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане протестующие пыталась захватить органы государственной власти в Нукусе в Каракалпакии.
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