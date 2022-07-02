Астана, 2 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Власти Казахстана временно приостановили работы пункта пропуска на границе с Узбекистаном из-за технического сбоя. Об этом 2 июля сообщили в погранведомстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В связи с выходом из строя информационной системы, временно прекращён пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» — «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном», — говорится в заявлении.

Также власти намерены перекрыть железнодорожное сообщение по маршруту «Каракалпакия» — «Бейнеу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане протестующие пыталась захватить органы государственной власти в Нукусе в Каракалпакии.

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