Калининград, 2 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Первые автомобили с электрическими двигателями сойдут с конвейера завода «Автотор» в Калининграде в 2023 году. Об этом рассказал председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов в интервью ТАСС.

Электромобиль

Горбунов сообщил, что подготовка производственных мощностей под выпуск электромобилей идёт в соответствии с графиком. В настоящее время в завершающей стадии находится строительство двух корпусов, в которых будут производиться компоненты для электромобилей.

«Что касается сроков, то наши планы подразумевают выпуск пилотной партии в 2023 году», — подчеркнул Горбунов.

Он добавил, что на первом этапе планируется выпуск электромобилей в кузове седан и кроссовер. Позже могут появиться хетчбеки и минивены, а также более экзотические типы кузова, включая кабриолет.

Предприятие также работает над локализацией производства всех ключевых узлов электромобиля, включая силовую установку. В частности, литий-ионные аккумуляторные ячейки будут поставляться предприятием «Росатома».