Пермь, 2 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Перми руководителя коммерческой организации назначили судебный штраф сокрытие денег от налогообложения. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Налоги

По данным следствия, он знал об имеющейся задолженности, имел возможность её погасить, но тем не менее допустил сокрытие средств на общую сумму более 3,9 млн рублей. Деньги он тратил на другие цели.

В ходе расследования гражданин погасил всю задолженность. По ходатайству следователя суд прекратил его уголовное преследование, назначив судебный штраф на сумму 150 тыс. рублей.